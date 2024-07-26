Песков предупредил о надвигающейся катастрофе

В России очень низкий уровень рождаемости

Уровень рождаемости в России - катастрофический для будущего нации, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента заявил, что коэффициент рождаемости в стране находится на страшно низком уровне - 1,4.

Дмитрий Песков встретился с участниками Фестиваля новых медиа. Представитель Кремля напомнил, что Россия – самая большая страна мира, при этом населения в ней становится все меньше.

Песков подчеркнул, что коэффициент рождаемости в 1,4 сравним с европейскими странами и с Японией. Но для будущего России это показатель катастрофический - и решить проблему можно только его увеличением.

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