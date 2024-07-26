Нетаньяху остался недоволен заявлением Харрис по Ближнему Востоку

Политики провели личную встречу

Высказывания вице-президента США Камалы Харрис, которая будет бороться на ноябрьских выборах за кресло главы государства, могут осложнить заключение соглашения между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС. Такое мнение высказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после встречи с Харрис.

Как отмечает Axios, политики на переговорах говорили об этом соглашении. По завершении встречи с Нетаньяху Харрис заявила, что призвала собеседника "положить конец страданиям палестинцев и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение".

Источники портала рассказали, что Нетаньяху и его команда "были застигнуты врасплох заявлением Харрис на камеру и ошеломлены ее тоном". Высказывание вице-президента США после встречи оказалось намного более жестким, чем ее же слова во время переговоров.

Противоречием позиции Тель-Авива Нетаньяху счел и посыл Харрис о том, что сделка с ХАМАС положит конец войне, хотя израильские власти иначе смотрят на ситуацию.

Американской полиции пришлось использовать перцовый газ против участников демонстрации недалеко от Капитолия. Сотни людей собрались, чтобы выразить протест из-за приезда в США премьер-министра Израиля и действий еврейского государства в секторе Газа. Помимо выступления перед законодателями израильский политик общался с Джо Байденом и Камалой Харрис.

Нетаньяху предложил Вашингтону создать на Ближнем Востоке альянс наподобие НАТО, чтобы победить в "столкновении с террористической осью Ирана". В Кремле призвали "понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать".

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