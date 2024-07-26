Россиянам рассказали, какой погоды ждать в августе

Он еще побалует нас солнечными днями

Август в Центральной России не сулит аномальную жару, температура ожидается близкой к многолетней норме. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, нормативные августовские значения температур составляют ночью плюс 12 градусов и днем – плюс 21,5 градуса. Приближающийся август может превысить эти показатели несущественно, всего на 0,5—1 градус.

Наряду с этим прогнозируется дефицит осадков в 20%, что указывает на то, что последний месяц лета еще побалует нас солнечными днями.

Тишковец предупредил, что завершающаяся неделя в Москве будет последней, когда среднесуточная температура воздуха превышает плюс 20 градусов. После нее Центральная Россия попадет в тыл обширного североатлантического циклона с более прохладными воздушными массами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о заметном изменении климата на нашей планете. Он отметил, что в Москве за 30 лет средняя температура января повысилась на 3,2 градуса, с минус 9,3 градуса до минус 6,1. Средняя месячная температура июля в прошлое 30-летие составляла 18,2 градуса, а в настоящее время — 19,7 градуса.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя аномально высокую температуру в городе, отмечала, что случаи, когда такая жара устанавливается с первых дней июля, крайне редки. 1879 года таких лет было всего три: 1938, 1954 и 1999 годы.

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