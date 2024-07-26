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Белоусов поручил создать в армии курсы вождения квадроциклов

10:25
  • пятница
  • 26 июля 2024

Они востребованы для доставки боеприпасов

Глава Минобороны России посетил один из полигонов Ленинградского военного округа. Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих – в частности, тех, кто только заключил контракт с министерством обороны.

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Белоусов наблюдал за практическими занятиями по подготовке танковых экипажей. Также министру продемонстрировали, как идет обучение управлению БпЛА, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии и снайперской подготовке.  

В беседе с военнослужащими Белоусов заявил, что в скором времени в армии будут организованы курсы вождения багги и квадроциклов. По словам главы Минобороны, это одна из основных задач, так как этот транспорт востребован на линии боевого соприкосновения - для доставки боеприпасов и продовольствия, а также эвакуации раненых.

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