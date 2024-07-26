В США госпитализировали Харви Вайнштейна

Продюсер в плохом состоянии

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали с COVID-19 и двусторонней пневмонией.

Его положили в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке, где он отбывает наказание за преступления на сексуальной почве. Отмечается, что у 72-летнего продюсера множество хронических заболеваний.

Среди них диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких, и многие другие", - передает телеканал NBC News.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна развернулся в 2017 году, когда несколько женщин. В том числе и знаменитые актрисы, обвинили его в сексуальных домогательствах.

В 2020 году суд приговорил продюсера к 23 годам тюрьмы. В 2023 году ему добавили еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. В апреле 2024 года суд отменил приговор 2020 года, сославшись на то, что в качестве свидетелей привлекались люди, не имеющие отношения к процессу. Судьи апелляционного суда рекомендовали назначить новое разбирательство.

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