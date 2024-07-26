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Хакеры RaHDit слили в Сеть данные тысяч воюющих за ВСУ наемников

11:08
  • пятница
  • 26 июля 2024

В перечне – профессора, спортсмены-олимпийцы и преступники

Данные более 3200 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, появились в Сети. Это очередная акция хакерской группы RaHDit, известной также под названием "Злые русские хакеры".

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В опубликованном списке встречаются профессора, спортсмены-олимпийцы и преступники. А также нетрадиционные личности, применяющие к себе местоимение "они" - как, например, проживающий в США Эвелин Ашенбреннер 1981 года рождения. Из документов ясно, что Эвелин состоит в должности помощника командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины.

Мауринс Кристапс 1991 года рождения в Латвии занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта. Участвовал в Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, занял 21 место.

Еще один латвиец – 65-летний Юрис Альбертс Улманис - профессор, альпинист, полярный исследователь и убежденный русофоб. Пять лет служил в Национальной гвардии, снабжал вещами и финансами ВСУ. Сейчас служит в интернациональном легионе 67-й механизированной бригады.

Бывший сотрудник полицейского департамента американского штата Окленд 30-летний Пирс Таннер Рид – просто преступник. 26 июля 2023 года был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних.

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