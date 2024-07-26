Минобороны Украины назвало условие снижения призывного возраста

Слухи об этом муссируются уже давно

Украинские власти могут пойти на новое снижение призывного возраста, если изменится ситуация на фронте. Такое заявление сделал в пятницу, 26 июля, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По утверждению чиновника, пока "количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войск на сегодня". Это означает, что пока острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет.

Однако Лазуткин отметил, что "ситуация на войне зависит от многих факторов, и это может меняться", пишет украинское издание NV.

Ранее украинский депутат от партии "Голос" Роман Лозинский призвал вновь снизить мобилизационный возраст. Парламентарий считает недостаточными апрельские поправки, понизившие планку призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.

При этом еще в ноябре 2023 года глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко объяснял, что президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет из страха перед реакцией общества на такие изменения — боясь усилить в народе настроения "мир любой ценой".

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