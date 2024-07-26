Песков объяснил, почему "лица у геройства нет"

Неразумно пытаться составить портрет героя, необходимого стране

Все герои страны "должны выглядеть по-разному", главное при этом — "дух геройства", а сфера деятельности и род занятий могут быть разными. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Как сообщает Telegram-канал "Мастерская новых медиа", Песков усомнился в том, что "разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране", поскольку "стране нужны герои в полном смысле этого слова", но "конкретного лица у геройства нет".

Спикер Кремля отметил, что "герой этот может быть героем СВО, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди", а также "седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд".

В июне президент России Владимир Путин рассказал, что в зоне спецоперации сейчас находится около 700 тысяч российских военнослужащих. Он также отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Он поздравил бойцов с освобождением населенных пунктов Розовка и Песчаное, отметив отвагу, стойкость и героизм наших военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram