Собянин: Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Более 40 компаний хотят присоединиться к кластеру видеоигр и анимации

В следующем году в "Сколково" появится первый в России инновационный кластер видеоигр и анимации, который объединит более сорока компаний. Как рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, там будут специально оборудованный кинозал, студии звукозаписи и захвата движения, а также выставочная зона и лекторий. Кластер станет современной обучающей площадкой для молодых специалистов.

По словам мэра Москвы, гейм-индустрия - одна из самых прогрессивных и творческих отраслей, которая вносит весомый вклад в развитие экономики города. В ней трудятся представители самых разных специальностей: сценаристы, мультипликаторы, программисты, операторы, звукорежиссёры.

Компьютерные игры вышли за рамки простого развлечения, для некоторых - это серьёзный вид спорта с высокой конкуренцией. Более двух тысяч подростков занимаются в киберспортивных секциях московских центров дополнительного образования. Кроме того, виртуальные лаборатории с юных лет помогают столичным школьникам. Также симуляторы являются неотъемлемым элементом обучения во многих профессиях. Например, для тренировки пилотов и врачей.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram