Ещё одна операция прошла на Авдеевском направлении
Российские войска прорвали оборону неонацистов на Покровском направлении в ДНР. Поступают сообщения о ликвидации группировки противника в селе Яснобродовка. Также наши бойцы окружили вражеские подразделения под Торецком в районе Артёмова.
На Донецком участке работают экипажи модернизированных танков Т-72. Операторы беспилотников передали координаты крупного опорного пункта ВСУ. Серия выстрелов и противник перестал оказывать сопротивление.
Ещё одна операция прошла на Авдеевском направлении. Разведка зафиксировала передвижение вражеской бронетехники. В результате точечной атаки дронов уничтожены украинский танк Т-64 и военный автомобиль "Макс Про". После российские мотострелки разделились на две группы, обошли опорный пункт ВСУ и нанесли удар с тыла. Семеро боевиков сдались в плен.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram