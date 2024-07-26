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Новости СВО: вражеские подразделения оказались в окружении под Торецком

11:41
  • пятница
  • 26 июля 2024

Ещё одна операция прошла на Авдеевском направлении

Российские войска прорвали оборону неонацистов на Покровском направлении в ДНР. Поступают сообщения о ликвидации группировки противника в селе Яснобродовка. Также наши бойцы окружили вражеские подразделения под Торецком в районе Артёмова.

На Донецком участке работают экипажи модернизированных танков Т-72. Операторы беспилотников передали координаты крупного опорного пункта ВСУ. Серия выстрелов и противник перестал оказывать сопротивление.

Ещё одна операция прошла на Авдеевском направлении. Разведка зафиксировала передвижение вражеской бронетехники. В результате точечной атаки дронов уничтожены украинский танк Т-64 и военный автомобиль "Макс Про". После российские мотострелки разделились на две группы, обошли опорный пункт ВСУ и нанесли удар с тыла. Семеро боевиков сдались в плен.

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