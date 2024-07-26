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На Южный Урал обрушились мощные ливни

11:48
  • пятница
  • 26 июля 2024

Больше всего пострадал Челябинск

Южный Урал оказался во власти Каспийского циклона, который принёс мощные ливни и грозы. В регионе за сутки выпало до полутора месячной нормы осадков. Объявлено штормовое предупреждение.

Больше всего от стихии пострадал Челябинск. Дожди шли всю ночь. Подтоплены улицы и дворы и нижние этажи зданий. Из-за штормового ветра повалены десятки деревьев, местами повреждены линии электропередачи. Аварийные службы работают в усиленном режиме, откачивают воду и прочищают ливнёвки. Для жителей пострадавших районов организуют пункты временного размещения.

По прогнозам синоптиков, непогода задержится в регионе как минимум до конца недели. 
 
 

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