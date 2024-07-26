Парижская Олимпиада бьет рекорды по скандалам и несуразностям

В городе не хватает продуктов, транспорта и элементарного комфорта

Проблемы с транспортом, нехватка продуктов, зато большой запас средств контрацепции. Таких Игр ещё не было. В Париже сегодня стартует летняя Олимпиада. Меры предосторожности, которые связаны с высоким уровнем террористической угрозы, создали в городе своеобразную атмосферу.

Самые закрытые в прямом смысле Олимпийские игры в истории. Атмосфера напоминает тюремную. Повсюду решетки и заграждения. Улицы Парижа перекрыты. Центральные районы оцеплены. Город в буквальном смысле поделён на серые и красные зоны. Чтобы свободно гулять, необходим QR-код. Малый и средний бизнес уже подсчитывают убытки.

Металлические баррикады закрывают вид и на главные визитные карточки французской столицы - Эйфелева башня словно под арестом. В Париже объявлен самый высокий уровень террористической угрозы. Службы безопасности прочёсывают улицы. Всех, кого власти сочли неугодными и небезопасными, уже заблаговременно вывезли из города. Около 5 тысяч бездомных мигрантов временно сменили место жительства на Лион и Марсель. Впрочем, во всей этой суете французы, принимая у себя один из главных спортивных мировых праздников, забыли позаботиться о базовых потребностях своих гостей.

Первой проблемой для журналистов и спортсменов стал вопрос транспорта. Всем приходится пользоваться общественным, никаких организованный шаттлов от аэропорта до места проживания. В некоторых местах явно наблюдается отсутствие достаточной чистоты. Улицы заполонили бездомные. Франция до сих пор заявляла, что тратит много денег на приём гостей, однако у представителей СМИ и гостей возникают проблемы даже с питьевой водой.

Жалуются спортсмены и на недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни. И речь вовсе не о кулинарных изысках высокой французской кухни. Британской сборной пришлось даже спешно нанимать себе повара.

Оргкомитет парижской Олимпиады, расставив приоритеты, сделал выбор в пользу других потребностей. Позаботился о том, чтобы спортсменам хватило презервативов. И латексных салфеток для интима. Очевидно, в какую сторону направлен вектор этих Игр. Спортивные достижения уходят на задний план. Журнал Politis заявляет: Олимпиада сдалась под натиском западной повестки так называемой "инклюзивности".

Однако пока одну часть спортсменов всячески выделяют, другие оказываются под жёстким гнётом и давлением. Олимпийский комитет запретил французской атлетке-мусульманке Сункамбе Силле выступать в хиджабе. Подобное мол противоречит французским законам светскости. Раз уж хочешь участвовать, надевай кепку. В нашем МИД подобное решение назвали сегрегацией.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр"

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