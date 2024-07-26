Киев выступил против мирного соглашения с Россией

Это "сделка с дьяволом", считают на Украине

Потенциальное мирное соглашение с Москвой недопустимо, так как из-за него Россия может стать сильнее.

Мирное соглашение может привести в заморозке конфликта, что даст России время на работу над ошибками и модернизацию армии, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подобный шаг – это самая настоящая "сделка с дьяволом", сообщил он в интервью агентству Associated Press.

Единой позиции на переговоры с России у украинской стороны нет. Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба сказал, что Киев готов говорить с российской стороной, однако некоторое время спустя отметил, что "не видит готовности к диалогу со стороны Москвы". Затем министр опубликовал шестиминутное видео, в котором не было ни слова о готовности Киева к переговорам. На Украине до сих пор действует официальный запрет на переговоры с Россией.

Москва, в свою очередь, неоднократно говорила о своей готовности к диалогу с Киевом.

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