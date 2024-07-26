Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Участие в нем позволяет повышать узнаваемость и привлекать новых клиентов

На сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"открылся раздел для организаторов мероприятий. Здесь предприниматели смогут найти ответы на интересующие их вопросы и воспользоваться поддержкой от города.

На городских площадках бизнесмены организуют различные мероприятия, а также открывают точки продаж. В рамках фестиваля проходят ярмарки, выставки, мастер-классы, тренировки и соревнования. После бронирования площадки и проведения мероприятия предприниматели могут получить летний бизнес-бокс с электронными сервисами для развития своего дела. Его вышлют на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Кроме того, предприниматели могут получить рекламную кампанию в подарок.

Баннеры разместят на пяти билбордах и 10 остановочных павильонах в выбранном районе. Ролик о бизнесмене покажут на городском телеканале, а в телеграм-канале "Предпринимай" расскажут о его деле. Для этого необходимо провести более пяти мероприятий на фестивале и попасть в рейтинг активных столичных бизнесменов. Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября. Столица тем временем начинает готовиться к своему главному празднику — Дню города. 877-летие Москвы будут отмечать 7 и 8 сентября. Праздничные мероприятия пройдут во всех административных округах города, площадки будут работать для посетителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

Однако впереди еще целый месяц лета. Для тех, кто проводит его в Москве, столичные власти организовывают множество интересных активностей и развлечений. Заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы — о том, чем могут заняться юные москвичи, которые проводят летние каникулы в городе, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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