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В России увеличили выплаты пострадавшим от ЧС и терактов

11:45
  • пятница
  • 26 июля 2024

Их проиндексировали в 1,5 раза

Правительство проиндексировало в 1,5 раза размер помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах.

Решение принято по поручению президента России Владимира Путина. В дальнейшем размер помощи он будет индексироваться каждый год, говорится в сообщении кабмина.

Родственники погибших получат 1,5 миллиона рублей (был один миллион рублей). Выплаты получившим средний или тяжкий вред здоровью увеличатся с 400 до 600 тысяч рублей. Получившим легкий вред здоровью выплатят 300 тысяч рублей (было 200 тысяч рублей).

Единовременная материальная помощь при ЧС вырастет до 15 тысяч рублей. Если произошла частная утрата имущества – 75 тысяч рублей , а если полная – 150 тысяч рублей.

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