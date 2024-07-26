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Песков назвал Орбана европейским смутьяном

12:00
  • пятница
  • 26 июля 2024

В пику Брюсселю венгерский премьер встретился с Путиным

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, посетив Москву и встретившись с российским лидером Владимиром Путиным, стал "европейским смутьяном". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Виктор Орбан оценил продвижение своей мирной миссии

Как сообщает Telegram-канал "Мастерской новых медиа", Песков подчеркнул, что Орбан не сказал: "Я поддерживаю Россию", он лишь предложил понять позиции обеих сторон конфликта на Украине, "а потом будем думать уже".

Однако в итоге Орбан превратился в "enfant terrible европейский" и "за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом", отметил представитель Кремля.

Между тем Орбан заявил, что о своих дальнейших действиях в рамках мирной инициативы будет сообщать постфактум. Политик подчеркнул, что решил больше не анонсировать заранее дальнейшие действия в рамках своей "миссии мира", чтобы ему не смогли поставить палки в колеса.

Также глава венгерского кабмина заявил, что странам Европы следует создать свой аналог Североатлантического альянса, в который не будут входить Соединенные Штаты. Орбан напомнил, что продвигал эту тему еще в 2012 году.

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