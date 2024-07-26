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В Кремле раскрыли отношение к концерту Shaman у посольства США

12:21
  • пятница
  • 26 июля 2024

После концерта певец получил звание заслуженного артиста России

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выразил гражданскую позицию своим концертом под стенами американского посольства в Москве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
SHAMAN объявил о митинг-концерте у окон американского посольства

Как сообщает Telegram-канал "Мастерской новых медиа", представитель Кремля с одобрением высказался об этом концерте-митинге, подчеркнув, что Shaman "все сделал правильно".

При этом Песков уточнил, что американская дипломатическая миссия не проявила какую-либо реакцию на эту акцию Shaman.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что "целый ряд песен этого исполнителя, действительно, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества". Это ощущение "встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество", заявил спикер Кремля.

Это отметили и в других странах, дружественных России. В июне, когда российский президент Владимир Путин находился с визитом в Пхеньяне, выступавшая перед ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном певица исполнила композицию Shaman "Встанем".

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Певец Shaman у посольства США
Певец Shaman у посольства США
Певец Shaman
Певец Shaman
Певец Shaman у посольства США
Певец Shaman у посольства США
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