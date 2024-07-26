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Собянин рассказал о строительстве новых электродепо для метрополитена

11:56
  • пятница
  • 26 июля 2024

22 депо уже действуют

Бесперебойную работу столичного метро сегодня обеспечивают 22 электродепо. Запланировано строительство еще пяти, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"
В Москве появится ещё одно современное электродепо

Собянин отметил, что действующие электродепо представляют собой масштабные инфраструктурные комплексы. Здесь составы проходят обслуживание - диагностику, ремонт и мойку. Мэр столицы напомнил, что с 2011 года реконструировано пять электродепо, а еще семь построено: “Аминьевское”, “Митино”, “Братеево”, “Нижегородское”, “Лихоборы”, “Солнцево” и “Руднево”.

Как сообщил Собянин, строительство депо "Южное" и "Столбово" планируется завершить до конца 2025 года. Еще три - "Троицкое", "Ильинское" и "Бирюлевское" - возведут до 2030-го.

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