В США раскрыли возможные шаги Трампа для поражения России

Это часть "мирного плана" кандидата в президенты

"Мирный план" Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта включает предоставление оружия Украине по программе ленд-лиза. Возможные шаги кандидата в президенты США пытается предсказать бывший американский госсекретарь Майк Помпео.

Республиканская партия ранее внесла в Конгресс США законопроект о продлении ленд-лиза для Украины. Предполагалось, что в случае его принятия Джо Байден мог бы передать Киеву оружие без дополнительных юридических процедур.

Как написал Помпео в своей колонке для газеты The Wall Street Journal, вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США, надо позволить Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией. Экс-госсекретарь сравнил этот сценарий с поставками оружия союзникам США во Второй мировой войне.

Отставной дипломат также указал еще один возможный рычаг давления Трампа на Россию. По мнению Помпео, в случае победы на выборах республиканский кандидат мог бы снять все наложенные на Украину ограничения на использование американского оружия. А против Москвы ввести "реальные санкции", которые будут действовать не только на бумаге.

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