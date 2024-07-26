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ЕК выделила первый транш доходов от активов России на оружие Киеву

12:38
  • пятница
  • 26 июля 2024

Россия считает это воровством

Еврокомиссия в пятницу, 26 июля, объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 миллиарда евро доходов от активов России, заблокированных в европейской юрисдикции в рамках санкций.
Киев получит в июле 1,5 млрд евро доходов от реинвестирования активов России

В разъяснении, опубликованном Брюсселем, подчеркивается, что Киев не получит напрямую эти средства — они будут аккумулированы в Фонде мира и использоваться в качестве компенсации странам ЕС за оружие, поставляемое украинской армии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Эр-Рияд настаивает на соблюдении норм международного права, считая действия Брюсселя в отношении подсанкционных российских активов незаконными.

Не все западные страны решились использовать подсанкционные активы России. Австралийский министр обороны Ричард Марлз признал, что нельзя "просто перехватить активы и использовать их" на усмотрение Канберры.

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