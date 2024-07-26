Владелец Argos Georgia сообщил о гибели двух россиян

В МИД говорили о трех погибших

Компания Ervik Havfiske, владеющая затонувшим в Южной Америке судном Argos Georgia, уточнила количество жертв среди россиян.

По данным исполнительного директора компании-владельца Стига Эрвика, погибли двое россиян. Еще двое числятся пропавшими без вести, четверо спасены, сообщил он РИА Новости.

Ранее в МИД России сообщили о гибели трех россиян при крушении судна. Четверо спасены, один числится пропавшим без вести, уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в Южной части Атлантического океана. На борту находились 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

По последним данным, погибли восемь человек, 14 человек удалось спасти. В настоящий момент поисковая операция приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

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