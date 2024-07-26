Стало известно, кто был следующей целью убийцы Фарион

Расследование продложается

Депутат Верховной Рады Макс Бужанский мог стать следующей жертвой убийцы экс-депутата Ирины Фарион.

Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. В списке есть и другие имена, однако украинские власти отказались их раскрывать, передает РИА Новости.

Ирину Фарион убили возле ее дома во Львове 19 июля. 25 июля в Днепре задержали убийцу – им оказался 18-летний местный житель Вячеслав Зинченко. Пока следователи считают его "только исполнителем". Украинские СМИ пишут, что ответственность за убийство экс-депутата взяла на себя неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power (запрещена в России – прим. ред.).

По предварительным данным, причиной убийства стали радикально-националистические взгляды Фарион. Экс-депутат не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их "генетическим мусором".

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