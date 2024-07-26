ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, кто был следующей целью убийцы Фарион

12:40
  • пятница
  • 26 июля 2024

Расследование продложается

Депутат Верховной Рады Макс Бужанский мог стать следующей жертвой убийцы экс-депутата Ирины Фарион.
Задержан подозреваемый в убийстве Фарион

Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. В списке есть и другие имена, однако украинские власти отказались их раскрывать, передает РИА Новости

Ирину Фарион убили возле ее дома во Львове 19 июля. 25 июля в Днепре задержали убийцу – им оказался 18-летний местный житель Вячеслав Зинченко. Пока следователи считают его "только исполнителем". Украинские СМИ пишут, что ответственность за убийство экс-депутата взяла на себя неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power (запрещена в России – прим. ред.).

По предварительным данным, причиной убийства стали радикально-националистические взгляды Фарион. Экс-депутат не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их "генетическим мусором".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.