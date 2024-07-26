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Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США

13:00
  • пятница
  • 26 июля 2024

Его называют наставником Харрис

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель официально выразили поддержку вице-президенту Камале Харрис как кандидату от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
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Барак Обама назвал Харрис своим другом, заверив, что она пользуется его полной поддержкой и будет "фантастическим президентом Соединенных Штатов".

Чета Обама заверила, что "в этот критический момент для нашей страны мы готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить ей (Харрис) победу в ноябре", сообщает РИА Новости.

При этом The New York Times пишет, что Обама стал своего рода наставником для Камалы Харрис и активно делится с ней опытом. Экс-президент регулярно общается с Харрис и своими бывшими помощниками, которые, по его мнению, могут содействовать ее избранию.

Пока Джо Байден упорствовал в намерениях бороться за переизбрание, американские эксперты и журналисты прикидывали, кто мог бы заменить его в избирательной гонке от Демократической партии. Многие полагали, что бывшая первая леди Мишель Обама имеет хоть какие-то шансы.

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