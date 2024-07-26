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Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Оропуш в России

13:23
  • пятница
  • 26 июля 2024

От нее умирают люди в Бразилии

В России отсутствуют риски распространения лихорадки Оропуш, россиянам волноваться не о чем. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что в нашей стране нет векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), которая распространена в Бразилии — комары-переносчики в России не распространены.

В Бразилии два человека стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, однако в России рисков распространения этой болезни нет, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре скептически высказались о реальности угрозы распространения вируса Чандипура в России. Эта болезнь обычно передается через укусы москитов и вызывает одноименную лихорадку. Все случаи заболевания до сих пор были зарегистрированы только в Индии.

В то же время на фоне аномальной жары в России были выявлены случаи лихорадки Западного Нила. В ведомстве отметили, что в связи с потеплением климата вирус теперь встречается в Центральной части России и Поволжье.

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