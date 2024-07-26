АСЕАН решила продвигать сотрудничество с ЕАЭС и ШОС

Ассоциация приняла совместное с Россией заявление

Главы МИД стран АСЕАН и России приняли совместное заявление по случаю 20-летия присоединения Москвы к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Ассоциация государств ЮВА намерена при содействии России продвигать взаимодействие с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, сказано в документе.

В работе форума АСЕАН принимал участие министр иностранных дел России. Сергей Лавров провел на полях саммита ряд двусторонних встреч – в частности, в коллегами из Индонезии, Лаоса и Турции.

В заявлении отмечается, что основой сотрудничества АСЕАН с указанными объединениями станут ранее подписанные соглашения. Меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС был подписан в 2018 году, а с секретариатом ШОС - в 2005 году, передает ТАСС.

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