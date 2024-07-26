Суд приговорил двух россиян к 15 и 22 годам за подготовку теракта в "Шереметьево"

Они планировали дестабилизировать обстановку в стране

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево".

Илью Ковылкова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима, Михаила Дария - к 22 годам. Три года они проведут в тюрьме. Также им назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Ковылкова и Дария обвиняют по статьям "Подготовка к теракту" и "Попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ". Последнему также вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.

По данным следствия, Ковылков и Дария планировали взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево", чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Они действовали по указаниям спецслужб Украины.

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