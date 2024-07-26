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Возбуждено уголовное дело по факту пропажи моста под Рязанью

13:33
  • пятница
  • 26 июля 2024

Конструкция весит около 100 тонн

Железнодорожный мост пропал в Скопинском районе Рязанской области. Мост недействующий, тем не менее полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере.

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Сообщение в полицию поступило 14 июля. Конструкция была установлена на территории между селом Лопатино и деревней Новиково в Скопинском районе – и внезапно исчезла. Полиция пыталась установить собственников моста.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса - кража, совершенная в особо крупном размере, сказано в Telegram-канале регионального УМВД. Уточняется, что общий вес демонтированной конструкции - около 100 тонн.

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