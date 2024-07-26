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Песков счел небесполезными слова Трампа о победах России

13:37
  • пятница
  • 26 июля 2024

Политик напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

Для большей части американской аудитории небесполезны слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о ратных подвигах России. Такое заявление сделал в пятницу, 26 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Трамп напомнил Зеленскому о победах России над Гитлером и Наполеоном

Республиканец заявил, что в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал его поскорее заканчивать конфликт с Россией, у которой огромное количество оружия и внушительный послужной список, включая победы над Гитлером и Наполеоном.

Ранее бывший американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в случае победы на выборах Дональд Трамп мог бы снять все наложенные на Украину ограничения на использование американского оружия, а против Москвы ввести "реальные санкции", которые будут действовать не только на бумаге.

При этом журналист Чей Боуз утверждал, что люди Трампа уже сообщили Зеленскому о намерении отдать приказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить боевые действия.

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