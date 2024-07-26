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Кремль отказался связать низкую рождаемость с отсутствием веры в будущее

13:56
  • пятница
  • 26 июля 2024

Власти работают над решением демографических проблем

Низкая рождаемость в России не говорит о неверии людей в будущее. Такое мнение высказал в пятницу, 26 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что "точно такие же показатели и во Франции, и в Германии, и в Испании, и в Японии — там еще меньше", однако эта тенденция "имеет свою предтечу".

Песков напомнил о "демографических ямах, которые связаны и с Великой Отечественной войной, и с периодом распада Советского Союза". Российские власти реализуют комплекс мер по решению этой проблемы, но они имеют отложенный эффект.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что эта тема является одним из главных приоритетов главы государства, а потому в указанном направлении ведется огромная работа со стороны правительства, сообщает ТАСС.

Новое заявление Пескова последовало за его же высказыванием о том, что уровень рождаемости в России сейчас катастрофический для будущего нации, он сопоставим с европейскими странами и с Японией, хотя наша страна является самой большой в мире.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что "семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни" для нашей страны. Россия движется к тому, чтобы многодетных семей в стране становилось как можно больше, подчеркнул глава государства.

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