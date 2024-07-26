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Центробанк ожидаемо повысил ключевую ставку — до 18%

13:31
  • пятница
  • 26 июля 2024

С 16%

Центробанк повысил ключевую ставку на 2 п.п. — с 16 до 18%. Такое решение было принято на заседании регулятора 26 июля.

В сообщении Банка России говорится, что решение о повышении ключевой ставки принято из-за ускорения инфляции. Для того, чтобы переломить тренд необходимо ужесточение денежно-кредитной политики.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%", - говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 13 сентября.

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