В Петербурге девочке в утробе матери провели уникальную операцию

В мире такие операции делают единицы

В Санкт-Петербурге провели первую в стране операцию на лёгких ещё не родившегося ребёнка. У плода диагностировали диафрагмальную грыжу. Обычно таких детей оперируют сразу после рождения, но при подобном пороке младенец мог бы просто не выжить. Поэтому единственным возможным решением, по мнению врачей, стало внутриутробное вмешательство.

Этот инструмент сложно даже разглядеть невооруженным глазом - а врачам надо было проделать с ним просто невероятную по сложности манипуляцию.

"Сложность заключается в том, что ребеночку, который находится в матке, в женщине, нужно через рот попасть именно в трахею, это воздухоносные пути - она очень тоненькая - детским регидным фетоскопом - и поставить баллон, который имеет диаметр порядка миллиметра", - пояснил Роман Ти, детский хирург клиники ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский университет Минздрава России".

Уникальную операцию провели девочке в утробе матери на 24-й неделе беременности. Рост плода на таком сроке - не более 30 сантиметров. У ребенка выявили диафрагмальную грыжу - это когда органы брюшной полости через отверстие в диафрагме выпячиваются в легкие, мешая им развиваться. Новорожденный, появившись на свет, не может вздохнуть и погибает. Микробаллон, ювелирно установленный в грудную клетку, позволит легким сформироваться правильно. И этот ребенок родится здоровым.

Это первая подобная успешная операция в России, да и в мире таких до сих пор делают единицы. Еще недавно их проводили открытым способом: ребенка доставали из чрева - а это огромный риск и для плода, и для матери - проводили все необходимые манипуляции и потом помещали обратно на донашивание. Теперь эту операцию делают внутриутробно.

Врачи говорят: самое сложное было попасть негнущимся фетоскопом точно внутрь горла, которое еще даже не до конца сформировалось, и не травмировать его. Все получилось.

27-летняя Алена, учительница из подмосковного Чехова, не верит своему счастью: врачи в другой больнице уговаривали ее прервать беременность. Но мама не сдалась и решила бороться за дочь до конца.

Впереди еще долгий путь. К моменту рождения баллон нужно будет удалить из трахеи, чтобы девочка смогла дышать самостоятельно. А в свой первый месяц жизни ребенок перенесет операцию по удалению основной патологии. Но то, что таинство появления нового человека не прервалось из-за природной ошибки, большое чудо и заслуга петербургских врачей.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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