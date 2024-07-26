В Москве благоустраивают парк "Коломенское"

Ежегодно "Коломенское" посещают более 4 миллионов человек

В Москве благоустраивают музей-заповедник "Коломенское". Это излюбленное место горожан. Там находятся 17 памятников федерального значения. Хранится более 180 тысяч ценных предметов. А парковая зона занимает более 250 гектаров. Разработанный проект учитывает все пожелания москвичей. Но главное - здесь бережно сохраняют историю. Сегодня ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Еще недавно музей-заповедник "Коломенское" отметил столетие. Но поскольку нагрузка на инфраструктуру только увеличивается, а стандарты комфортного отдыха меняются, московские власти приняли решение благоустроить исторический парк.

"У меня за спиной порядка двух километров набережной, которая в этом году взята в ремонт. Здесь будут стоять около 17 павильонов различного назначения и у меня за спиной – настил, это пляжный настил, где будут располагаться лежаки, где можно отдыхать, загорать и принимать солнечные ванны. Зимой эта история так же будет востребована, потому что здесь будет один из самых больших катков в городе", - рассказал Игорь Шарафетдинов, заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы.

В свадебном саду планируют высадить зеленый лабиринт, а в центре установить арт-объект, посвященный влюбленным. Так же здесь появятся смотровая площадка с подвесными качелями и пространство для игр. Еще одну видовую площадку с зонами для йоги создадут на месте сезонного шатра для проведения торжественных церемоний. Ход работ сегодня лично оценил мэр Москвы Сергей Собянин

"30 лет практически никакие работы благоустроительные в парке не велись, инфраструктура устарела морально и физически. Поэтому приняли такое решение, сделать серьезный проект реабилитации музея, парка-музея Коломенское. Начали с набережной, это будет первый этап. Работы по благоустройству и реставрации будут идти тремя этапами до 26 года", - рассказал Собянин.

Ежегодно "Коломенское" посещают более 4 миллионов человек, для удобства посетителей установят новые павильоны питания и пункты проката. Все они будут выполнены в едином архитектурном стиле с панорамными видами на акваторию реки. За счет деревянного настила, который пройдет от причальной зоны в сторону Сабуровского моста, расширят пешеходную зону. Завершить масштабный проект планируют за три года. Его реализация позволит не только сохранить московскую жемчужину, но вместе с тем сделает "Коломенское" комфортным для посетителей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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