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В ГКБ им. Буянова врачи помогли пациентке с редким диагнозом

15:07
  • пятница
  • 26 июля 2024

Всему виной - эндометриоз

В городской больнице имени Буянова удалось помочь пациентке с редким диагнозом. Всё началось с того, что женщина потеряла аппетит и резко похудела. Оказалось, что всему виной эндометриоз.

При встрече крепкие объятия и слова благодарности. Теперь 26-летняя Василиса без страха может прогуливаться по больничному коридору, хотя еще недавно была на грани жизни и смерти. Женщина не раз обращалась к специалистам, все ставили разные диагнозы. Но благодаря высококвалифицированной помощи врачей городской клинической больницы имени Буянова пациентке смогли вовремя оказать нужную помощь. Там врачи почти сразу диагностировали у девушки редкое заболевание.

"У нее эндометриоз, женских половых органов, который мало того, что поразил яичник, связки, он еще и поразил кишку. И кишку он поразил в большей мере, чем женские половые органы", - рассказала Ольга Демина, заведующая гинекологическим отделением ГКБ им. Буянова.

При осмотре у женщины отмечалось выраженное вздутие живота, состояние пациентки требовало срочной операции, во время которой врачи обнаружили новообразование не только в кишечнике, но и в малом тазу. В подобных ситуациях хирурги вынуждены делать большой разрез и удалять часть травмированного органа. Однако этого удалось избежать.

"Опыт хирургов клиники позволил это вмешательство выполнить лапороскопически. Мы иссекли эндометриоидный узел, на тот момент мы считали, что это эндометриоидный узел, расправили кишку, таким образом ликвидировав причину непроходимости и на этом этапе остановились", - отметила Гульмира Махуова, заведующая хирургическим отделением ГКБ им. Буянова.

После восстановительного периода, когда пораженный кишечник заработал правильно, врачи провели пациентке второй этап операции. Так же, через проколы, были удалены все оставшиеся очаги болезни. Уже всего спустя несколько часов после хирургического вмешательства Василиса самостоятельно ходила по палате, а через несколько дней и без рубцов на животе вернулась домой.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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