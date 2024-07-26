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В центре имени Петра Великого прошел парад шлюпок

15:02
  • пятница
  • 26 июля 2024

Праздник прошел в преддверии Дня ВМФ

Парад шлюпок! Водный праздник в преддверии Дня ВМФ прошел сегодня в морском центре имени Петра Великого.

После торжественной линейки по акватории ровными рядами проплыли яркие шлюпки, а затем прошли соревнования на лодках Ял-6. На мастер-классах все желающие и сами могли научиться управлять яхтой. И  освоить Азбуку Морзе!

Еще можно было увидеть водолазное снаряжение и научиться вязать самые прочные узлы — морские.

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