В парке "Сокольники" прошел танцевальный день "Московского долголетия"

Это был настоящий бал

Танцевальный день "Московского долголетия"! Сегодня в парке "Сокольники" кружились в вальсе самые романтичные участники проекта.

Это не просто флешмоб, а настоящий бал, местом для которого стала центральная площадь парка. Пары, исключительно в фиолетовой одежде, плавно кружились вокруг фонтана, восхищая изяществом движений. Затем самые активные и энергичные соревновались в танцах на паркете. Профессионалы провели мастер-классы, где можно было разучить новые па.

"Танцы входят в топ-10 популярных активностей в нашем проекте. Поэтому принято решение ежегодно проводить такие большие танцевальные дни в проекте "Московское долголетие", чтобы нашим участникам было весело, задорно и они могли, конечно же, продемонстрировать свои знания, которые они получили в проекте "Московское долголетие", - рассказал Авшарян Левон, начальник Управления стратегии долголетия и специальных проектов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



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