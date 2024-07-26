ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

13:56
  • пятница
  • 26 июля 2024

Он проходит по делу о коррупции

ФСБ сообщила о задержании бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.

Генерала подозревают в коррупции. Проводятся следственные действия.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии России. В сентябре 2022 года его освободили от должности.

В Следственном комитете России (СКР) уточнили, что в настоящий момент Булгаков заключен под стражу.

"Расследуется уголовное дело коррупционной направленности", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.