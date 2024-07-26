Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Он проходит по делу о коррупции
ФСБ сообщила о задержании бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.
Генерала подозревают в коррупции. Проводятся следственные действия.
Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии России. В сентябре 2022 года его освободили от должности.
В Следственном комитете России (СКР) уточнили, что в настоящий момент Булгаков заключен под стражу.
"Расследуется уголовное дело коррупционной направленности", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram