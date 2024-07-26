Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Он проходит по делу о коррупции

ФСБ сообщила о задержании бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.

Генерала подозревают в коррупции. Проводятся следственные действия.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии России. В сентябре 2022 года его освободили от должности.

В Следственном комитете России (СКР) уточнили, что в настоящий момент Булгаков заключен под стражу.

"Расследуется уголовное дело коррупционной направленности", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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