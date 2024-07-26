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США сообщили Ирану о готовности вернуться к ядерной сделке

14:19
  • пятница
  • 26 июля 2024

Условие Вашингтона – незначительные поправки в СПВД

Администрация президента США Джо Байдена готова вернуться к ядерной сделке. Однако у Вашингтона есть условия.

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Как сообщила газета Al-Jarida со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана, Тегеран еще 23 июля проинформировали о готовности США "осуществить быстрый возврат" к Совместному всеобъемлющему плану действий. Администрация Байдена готова вести переговоры при условии внесения в СВПД незначительных поправок.

При этом на днях в госдепе заявили, что не видят готовности Ирана вернуться к ядерной сделке. Как сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер, в Вашингтоне видели заявления нового иранского президента – и не сделали выводов о том, что Тегеран меняет общий стратегический подход к этим вопросам.

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