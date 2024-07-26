Кремль отметил позитив в показателях экономического развития России

Президент доволен работой кабмина и ЦБ

Российская экономика демонстрирует хорошие показатели, хотя могут иметь место текущие проблемы. Об этом в пятницу, 26 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как напомнил спикер Кремля, Владимир Путин "неоднократно давал высокую оценку и работе правительства, говорил о том, что он удовлетворен этой работой, неоднократно также давал высокую оценку работы мегарегулятора — Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности".

Показатели экономического развития и по отраслям, в целом по росту ВВП "весьма и весьма позитивные", хотя "от текущих проблем ни одна экономика в мире не свободна". Справедливо это и для России, цитирует Пескова ТАСС.

Заявление Пескова прозвучало непосредственно перед оглашением решения Совета директоров Банка России поднять ключевую ставку на два процентных пункта, до 18%. Регулятор подчеркнул, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза. Для возвращения инфляции к цели требуются существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось.

При этом глава российского кабмина Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам рассказал, что динамика экономики России остается высокой: за первые пять месяцев 2024 года валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду 2023 года.

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