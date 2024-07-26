Кремль пригрозил ответить на отправку Киеву доходов с активов России

Брюссель подтвердил выделение первого транша

Россия не оставит без ответа перевод Украине Еврокомиссией доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом в пятницу, 26 июля, предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политик подчеркнул, что, "конечно же, подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа", поскольку они являются незаконными и "это повод, безусловно, для продуманных действий".

Однако ответные действия "должны быть продуманные, они должны полностью соответствовать нашим интересам", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков уже отмечал, что российские деньги "не только воруют, но и тратят на закупку оружия", а значит, Евросоюз занимается прямым нарушением международного права и попранием права собственности.

Между тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пригрозил, что Будапешт не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Фонда мира на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти из России по украинской территории.

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