Алсу и Яну Абрамову дали месяц на примирение

Абрамов намерен попытаться сохранить брак

Суд дал певице Алсу и бизнесмену Яну Абрамову месяц на примирение – до 22 августа.

Как сообщил адвокат предпринимателя Александр Добровинский, Абрамов не хочет развода и намерен помириться с супругой.

"Мы будем продолжать бороться, чтобы сохранить семью <…>Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так", - сказал он.

Алсу, в свою очередь, намерена поделить совместно нажитое имущество через суд. В июне Абрамов предлагал жене отступные в размере 2,5 миллиарда рублей за отказ от полного раздела, но певица условие не приняла.

Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году ,у них родились трое детей - дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно.

В конце мая певица подала на развод после 18 лет брака. О причинах официально не сообщалось, однако СМИ пишут, что Алсу решилась на такой шаг из-за измены мужа.

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