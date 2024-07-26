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Опубликовано новое видео обрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года

14:52
  • пятница
  • 26 июля 2024

Ролик всплыл спустя 23 года после трагедии

Снятый на профессиональную камеру шестиминутный ролик, хранившийся 23 года, опубликовал японский фотограф Кей Сугимото. На кадрах запечатлен момент обрушения башен-близнецов в результате теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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Сугимото находился с группой туристов на крыше здания. В объектив камеры попал момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра после того, как в них врезались самолеты. Видно, как сначала от небоскребов повалили клубы черного дыма, затем они начали оседать. При этом слышны сирены автомобилей экстренных служб и реакция очевидцев на происходящее.

Автор видео уточнил, что оно снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером. На сегодняшний день это единственная видеозапись собятий 11 сентября в высоком качестве. В тот день в 2001 году боевики террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре самолета, направив их на ВТЦ и Пентагон. Жертвами теракта стали 2977 человек.

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