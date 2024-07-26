Опубликовано новое видео обрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года

Ролик всплыл спустя 23 года после трагедии

Снятый на профессиональную камеру шестиминутный ролик, хранившийся 23 года, опубликовал японский фотограф Кей Сугимото. На кадрах запечатлен момент обрушения башен-близнецов в результате теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Сугимото находился с группой туристов на крыше здания. В объектив камеры попал момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра после того, как в них врезались самолеты. Видно, как сначала от небоскребов повалили клубы черного дыма, затем они начали оседать. При этом слышны сирены автомобилей экстренных служб и реакция очевидцев на происходящее.

Автор видео уточнил, что оно снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером. На сегодняшний день это единственная видеозапись собятий 11 сентября в высоком качестве. В тот день в 2001 году боевики террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре самолета, направив их на ВТЦ и Пентагон. Жертвами теракта стали 2977 человек.

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