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Появились подробности о состоянии пострадавшего при подрыве машины в Москве

14:55
  • пятница
  • 26 июля 2024

В момент взрыва в машине было два человека

Военный, получивший ранения и травмы в результате подрыва его автомобиля на севере Москвы, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказали в медицинских службах столицы.

Момент закладки бомбы под внедорожник в Москве попал на видео
Опубликовано видео взрыва внедорожника на севере Москвы

Собеседники ТАСС подчеркнули, что пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Жена военного, которая также пострадала при взрыве, лечится от осколочных ран.

Источники ранее сообщали, что во время взрыва водителю, на которого пришлось воздействие наибольшей силы, оторвало ноги. Его супруге посекло лицо осколками разбившихся стекол.

Тем временем подозреваемого в этом преступлении Евгения Серебрякова экстрадировали из Турции в Россию. Его передали специалистам Следкома для производства следственных действий по уголовному делу.

На допросе Серебряков заявил, что собрал бомбу под контролем куратора из Службы безопасности Украины и заложил ее под автомобиль. За ликвидацию российского офицера ему посулили от 10 до 20 тысяч долларов.

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