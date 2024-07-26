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В Совфеде объяснили, что склонит Украину к мирным переговорам

15:17
  • пятница
  • 26 июля 2024

Сенатор Климов ответил на слова Кулебы о переговорах

Утверждения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о невозможности склонить Киев к мирным переговорам — это сотрясание воздуха. Такое мнение высказал в пятницу, 26 июля, член Совета Федерации России Андрей Климов.
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Российский сенатор отметил, что "если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять", а в случае неповиновения "их уволят и выведут из игры".

Климов также призвал не рассчитывать на готовность Украины к переговорам после президентских выборов в США, а "продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем" в рамках специальной военной операции.

Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше будет возможностей закрепить их на политико-правовом направлении, подчеркнул сенатор в интервью газете "Взгляд".

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сначала уверял в "готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе", а затем заявил, что Киев "не прогнется" на "ультиматумы", идущие от Путина или "от какой-либо части мира".

Профессор Высшей школы экономики и кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин отмечал, что "Кулеба явно с подачи Зеленского пытается как-то приспособить китайские подходы к своей безумной "Формуле мира", либо тому, что от этой формулы осталось, клочки", однако это невозможно.

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