Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцам стоит побыть в тишине и помедитировать

Овны

Последний понедельник июля богат на неожиданности и неловкие ситуации. Постарайтесь не напортачить с деньгами – звезды намекают на такой риск.

Тельцы

Настроение непредсказуемо, а потому не стоит давать ему управлять вашей жизнью. Сегодня хорошо учиться – вот на этом и стоит сконцентрироваться.

Близнецы

Потом вы будете смеяться, но в этот день многие поверят в любую чушь, прочитанную в интернете. Будьте разборчивее с информацией, поберегите психику.

Раки

Ваша небесная покровительница Луна сегодня во власти Урана, а значит, может произойти что-то неожиданное. Если дела зашли в тупик, можно придумать решение.

Львы

Этот день необычен, и вам может перепасть от звезд что-то новенькое, с чем вы еще не сталкивались. Например, знакомство или фильм, который перевернет ваше сознание.

Девы

К высоким целям обычно приводят смелые мечты. Вы не любитель витать в облаках, но это и не требуется: звезды предлагают просто поискать новые пути.

Весы

Сегодня странный день, когда может случиться или померещиться всякое! Не уходите в мистические дебри и суеверия, но если что-то вас впечатлит – запомните.

Скорпионы

Все что угодно, кроме любви и новых обязательств! Сегодня вы можете дать слабину и наделать глупостей. Но лично за вас мы спокойны, вы предупреждены.

Стрельцы

Сегодня услышать голос интуиции так же реально, как и свой собственный. Побудьте в тишине, помедитируйте, помолчите, и ответы на вопросы придут.

Козероги

Дети могут совершенно перестать слушаться и в доме воцарится хаос. Неприятно, но не смертельно! Дайте себе и другим выпустить пар, иначе последует взрыв.

Водолеи

Уран с Луной могут подослать к вам незваных гостей или, что еще хуже – к вашим соседям. Будьте готовы к тому, что уснуть придется поздно, после приключений.

Рыбы

Хороший день понедельником не назовут – в это верят многие, но всегда есть исключения. Все зависит от вашего настроения и чувства юмора, они помогут и сегодня.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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