Опасные эксперименты: Человечество готовят к новой глобальной эпидемии

Мировой рынок вакцин по итогам 2024 должен составить около 100 млрд долларов

Новая напасть. В России фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила и лихорадкой денге. И далеко не все случаи завозные - из-за явного потепления климата насекомые, прежде всего комары, которые переносят эти опасные болезни, уже обживаются в России. Причем, даже в Поволжье и центральных областях. И все это в дополнение к тому, что наши граждане регулярно привозят из отпуска – причем, не только из каких-то совсем экзотических стран, но даже из Испании, где бушует какой-то новый вирус. Одновременно чуть ли не каждый день сообщается о том, что человечество на пороге новой глобальной эпидемии. Но так ли это на самом деле?

Вот умеют индийские журналисты нагнетать атмосферу грядущего апокалипсиса. В телеэфирах национальных телеканалов уже и третью мировую объявляли. А теперь предрекают человечеству новую пандемию. На этот раз энцефалита чандипурского.

Среди симптомов – лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания. Специфического лекарства или вакцины не существует. И если у взрослого болезнь протекает относительно легко, то среди детей много летальных случаев. Только в этом году в штате Гуджарат погибли 16 юных пациентов.

Вирус Чандипура чаще всего переносят самки песчаных мух, а также некоторые виды комаров. Но как они сами получают опасный патоген, науке неизвестно. А потому что в Мумбайских трущобах, что на дорогих курортах солнечной Испании, рецепт борьбы с лихорадками один – обработка и постоянный мониторинг водоемов, где развиваются личинки опасных переносчиков.

Но и это не помогает. В Европе в этом году зафиксировано уже 70 смертей от лихорадки Западного Нила. То есть случаи не завозные и это самое удивительное! Ведь если раньше лихорадка Западного Нила или Конго-крымская, даже судя по названию, встречалась лишь в отдельных частях света, то теперь всё смешалось. Климат меняется, переносчики мигрируют, но главное - мутирует сам вирус.

"У вирусов и бактерий мутации происходят десятки в день. Десятки в день! Это их естественный, встроенный в геном механизм. На что работают полезные мутации для вида. Как для всего живого - на размножение до максимальной численности и захват новых территорий", - пояснил Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог.

Взять ту же "испанку", пандемия которой бушевала в начале 20 века и унесла жизни около 100 миллионов человек. Болел каждый третий житель нашей планеты. А началась все тогда, когда в Первую мировую вступили американцы. Есть мнение, что именно они принесли опасный вирус на Европейский континент.

И не простой, а рукотворный. Некоторые специалисты связывают начало пандемии "испанки" с активной кампанией вакцинации американских солдат от гриппа. Тогда еще в порядке эксперимента. И от практики использовать живых людей как подопытных кроликов Штаты, конечно же, не отказались. Правда, теперь все эти "высокие технологии" идут на экспорт, в пакете с демократией.

"В 2014 году Обама запретил проведение опасных экспериментов на территории США, и они перенесли их на территории третьих стран. Уже этих американских биологических лабораторий создано более 400, и они практически опутали всю планету. У многих украинских военнослужащих, которые попали в плен, российские врачи обнаружили антитела к чуме, туляремии. Это более-менее характерные нам заболевания. Но и к совершенно нехарактерным. Таким, как Эбола и денге. Американцы с этим работают материалом", - рассказал Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию, микробиолог.

Более того, превратили это в "золотую жилу". Ведь то, что изначально разрабатывалось военными, теперь активно применяет фармгиганты. Только бизнес – ничего личного.

Мировой рынок вакцин по итогам 2024 должен составить около 100 миллиардов долларов. И это несмотря на завершившуюся пандемию COVID-19. Вот и читатели немецкой "Хандельсблат", мягко говоря, удивились, прочитав более чем оптимистичный прогноз финансового директора фармгиганта "Биоэнтек". Компания занимается разработками, связанными с модификацией РНК человека. В частности, разработала матричную вакцину от коронавируса:

"Мы предполагаем, что около 90 процентов наших полных годовых продаж мы будем генерировать в последние месяцы 2024 года, в основном в четвертом квартале 2024 года", - сказал Йенс Хольстейн, финансовый директор компании. Такое планирование кажется амбициозным. Ведь в 2023 году продажи в четвертом квартале не составили даже 40 процентов от общего объема продаж. А в 2022 году они были еще скромнее — чуть менее 25 процентов".

И наивно полагать, что финансовый директор компании - просто мечтатель. Скорее, он что-то знает. "Грядет новая пандемия!" - неоднократно предупреждал миллиардер и, как он сам себя называет, филантроп Билл Гейтс. В СМИ даже утекла некая гипотетическая модель. Якобы разработанная на благо всего человечества. Что как раз пугает больше всего.

"Причина панических настроений - моделирование Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Центром безопасности здоровья Джонса Хопкинса и ВОЗ новой пандемии под кодовым названием "Катастрофическое заражение" в Брюсселе 23 октября 2022 года. В ходе моделирования был намечен сценарий, согласно которому в 2025 году в Бразилии произойдет вспышка тяжелого эпидемического энтеровирусного респираторного синдрома (SEERS), при котором особенно пострадали дети и молодежь", - пишут СМИ.

И для его лечения понадобятся новые медикаменты и новые вакцины. Которые власти того же Европейского союза ринутся скупать без доказанной эффективности. Зато наверняка за высокий процент отката. Как это было с вакцинами от ковида. И всё же главный вопрос – а что появится, а, быть может, уже появилось раньше? Болезнь или лекарство от нее.

"Микробов конструируют, это легко так стало. Хотя бы для того, чтобы проверить на них новые лекарства. Это обычное дело. Используют зараженный вид вируса Эбола в лабораториях, также проверить эффективность вакцин", - отметил Владислав Жемчугов.

Сам Гейтс, правда, потом оправдывался. Мол, все и всё неправильно поняли. А он-то имел ввиду сокращение количества зараженных. Впрочем, в такие оговорки уже мало кто верит. Вот и нечто, выловленное, как утверждается, рядом с ранчо четы Гейтс многих напугало или позабавило, но мало кого удивило.

Не мышонок, не лягушка, а, быть может, существо, зараженное тем самым зомби – вирусом. Который мирно дремал где-то в вечной мерзлоте. Но из-за глобального потепления снова явился миру. Очередная страшилка вирусологов взбудоражила соцсети.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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