Ювенальная миграция: Семьи с детьми массово бегут с Запада в Россию

В нашей стране действует государственная поддержка традиционных ценностей

Депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен в конце мая переехала в Россию. Переехала вместе со всеми своими четырьмя детьми - так как боится, что их может отобрать ювенальная юстиция, этот кошмар любого западного родителя и уж тем более такого, кто не хочет навязывания своим детям модной ныне либеральной повестки. Впрочем, ювеналка и неолиберальные ценности - это лишь одна из многих причин переселения людей в Россию из стран Запада.

Семья Шуцман с шестью детьми переехала в Россию в прошлом сентябре. С тех пор произошло долгожданное пополнение, несколько недель назад родился Миша. Глава семейства Джозеф работает в крупной российской IT-компании. Шуцманы – традиционные католики. Вот только у них на Родине слово "традиционный" стало ругательным.

"Американцы на протяжении долгого времени гордились свободой слова. Но теперь свободы слова в Америке не существует. И даже наши мысли теперь пытаются контролировать в США с помощью этой ЛГБТ*-повестки (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России), с помощью сатанизма, который становится популярен. И это угроза для будущего не только наших детей, но и детей их детей. И мы верим, что здесь в России мы можем найти будущее. Я изучал российскую политику некоторое время, наблюдал за страной последние годы, вижу направление, куда Россия двигается, и верю в успех", - отметил Джозеф Шуцман.

Направление движения США Джозеф тоже видит. На родине он даже перестал брать детей в продуктовый магазин. Потому что буквально нельзя пройти сто метров, чтобы не встретить одного из представителей ЛГБТ*.

"Они всегда такие улыбчивые и добрые, когда разговаривают с детьми. И совсем иначе себя ведут с белым гетеросексуальным мужчиной. Это опаснейшая идеология. Я, как религиозный человек, считаю, что этим людям нужна помощь", - сказал Джозеф Шуцман.

Дети при виде ярких и на первый взгляд добродушных трансов начинали задавать неудобные вопросы. Если на улицах худо-бедно можно было оградить малышей от странных людей, то в современных американских школах уроки толерантности – это чуть ли не основа среднего образования.

Энн Шуцман сетует, что американских детей в школах сознательно смущают гендерными вопросами. Чтобы они не понимали свою идентичность. И признается: в России, несмотря на языковой барьер, чувствует себя дома, в отличие от Соединенных Штатов. Зато у юных Шуцманов русский с каждым днем все лучше.

У семьи Аниты и Павла Мирновых языкового барьера нет. Они граждане Канады, уехали из России в раннем детстве. Даже тогда замечали странности, но в последние годы ситуация резко ухудшилась.

"В Канаде прямо вот ты белый – молчи. Ты с детьми – молчи, тебя вообще нет. Твои дети – это обуза, чтобы мы тебя больше не видели. Тут готовы помочь нам с детками, с коляской, войти в позицию, откуда-то выйти, как-то бумаги заполнить. Там наоборот. Иди в конец за линию, не надо было рожать детей. Это висит над тобой постоянно. И постоянно висит то, что дети не твои, они принадлежат государству", - говорит Анита Мирнова.

И у государства на детей весьма специфические планы. Книжки о том, как хорошо меняться и быть особенным, про свинку, которая мечтает стать и становится зайчиком, читают дошкольникам-пятилеткам.

Последней каплей для Аниты стала встреча с трансвеститом, который провожал ее сына из школы, чтобы передать родителям.

"Вижу, в парике. Приближается, и я понимаю, что это мужчина. Я была в ужасе. Но в еще большем ужасе я была от его движений, от того, как он относился к детям. Меня это насторожило. И когда я стала разговаривать с учительницей, она сказала: так он вообще с ними в одиночку сидит. Я говорю: чего? И в туалет проводит? Да, и в туалет", - рассказала Анита Мирнова.

Когда Анита попыталась рассказать о ситуации, ее акаунты в соцсетях заблокировали. А затем прислали официальное письмо, в котором пригрозили отобрать детей. После этого семья приняла решение бежать в Россию. Таких вынужденных переселенцев с запада - тысячи.

"Недавно переехала одна семья из Испании, поскольку в один непрекрасный день, скажем так, в школе устроили урок переодевания. Должен был прийти мальчик, взять с собой женскую одежду для девочки, и вот они играли в смену пола. Это Испания. Если говорить о странах, которые в антилидерах, откуда наибольшая миграция, то это Германия", - отметила Мария Бутина, депутат Госдумы.

Там, как и в Канаде, при малейшем сомнении в ультратолерантности, ребенка могут забрать из семьи и отдать однополой паре, что называется, на перевоспитание. Для детей постарше предусмотрена альтернатива: соцобеспечение в обмен на отказ от родителей. Похожая история произошла с дочерью Ольги Штумпф. С той лишь разницей, что повод был связан не с ЛГБТ*, а с национальностью. Одна из школьных чиновниц требовала от подростка оформить донос на мать.

"Она стала бегать за ней и предлагать вариант: у тебя мама русская, тебе нужно отказаться от мамы. Я уже дословно не помню, но смысл такой. Мы тебе можем предоставить место в общежитии, карманные деньги. Вдруг мама тебя захочет в Россию отвезти, но ведь тебе здесь хорошо, ты же немка. Ты же здесь родилась, поэтому тебя надо спасать", - рассказывает Ольга Штумпф.

Дочь Ольги Штумпф также понимала, что спасаться нужно: "Как-то пришла ко мне из школы и говорит: мама, я хочу домой. Сидя дома. Я говорю: в каком смысле? Я хочу в Россию".

Нашу страну в качестве места для ювенальной миграции выбирают многие западные семьи. Не только из-за государственной поддержки традиционных ценностей, но и из-за того, что Россия – одно из немногих государств, которое не выдает на Родину детей, обратившихся к нам за защитой.

"Это Россия на первом месте, это Сербия и Турция. Во всех остальных случаях ребенка отправят обратно и в конечном итоге заберут. Нам нужно держать это лидерство и требуется ряд мер, которые должно принять наше государство. Это вполне гуманитарные и гуманные основания. Прежде всего, для таких семей должны отсутствовать любые квоты. Это люди, которые приносят добро, свет в наше государство, это молодые образованные кадры. Это люди с детьми. Дети явно уже будут русифицированы, будут говорить на нашем языке, уважают нашу культуру", - отметила Мария Бутина.

При очевидной пользе от такой миграции, есть и определенные трудности. По словам Марии Бутиной, касаются они в первую очередь бюрократии и финансов. Из-за санкций люди буквально вынуждены везти деньги в чемоданах. И у спецслужб возникают логичные вопросы об их происхождении. Также есть проблемы с адаптацией дипломов и несоответствием школьных программ. Но, несмотря на это, с каждым годом желающих переехать с запада в Россию все больше. При этом такая тенденция, на удивление, совершенно не заботит Европу и США. Там заняты зарабатываем денег. Бизнес – ничего личного.

За сиюминутной выгодой власти на западе, похоже, не думают о завтрашнем дне. Население и так идет на убыль, а из-за ЛГБТ*-повестки и моды на бездетность Европа и Америка стремительно стареют. С таким подходом может случиться, что через полвека на западе уже некому будет менять пол.

*признано экстремистским и запрещено на территории России

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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