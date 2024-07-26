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Как понять, что за телефоном "шпионят"

15:07
  • пятница
  • 26 июля 2024

Названо несколько способов

Есть несколько косвенных признаков, что следует проверить мобильный телефон на вредоносные и даже шпионские программы. Например, насторожить пользователя должны снижение скорости интернета или его быстрый расход при обычном режиме пользования, активность микрофона или видеокамеры без ведома хозяина и даже скриншоты или видео, которые вы не делали.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко выделил некоторые признаки, которые должны насторожить владельцев смартфонов и могут стать косвенным признаком слежки. Среди них: посторонний шум во время разговора; ненужные файлы, которые нельзя удалить; самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.

Если у владельца есть подозрения, что его смартфон отслеживают, эксперт посоветовал обратиться к специалистам, которые проверят устройство на шпионские программы, передает "Парламентская газета".

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