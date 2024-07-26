Набиуллина допустила дополнительное повышение ключевой ставки

Оснований для снижения пока нет

Центробанк будет держать ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В случае необходимости она может быть повышена, оснований для снижения ключевой ставки в 2024 году пока нет, передает ТАСС.

Без произошедшего повышения ключевой ставки ЦБ были бы риски стагфляции, объяснила Набиуллина.

Днем в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку на два процентных пункта - с 16 до 18%. Решение о повышении ключевой ставки принято из-за ускорения инфляции. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 13 сентября.

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