Набиуллина допустила дополнительное повышение ключевой ставки

Оснований для снижения пока нет
Центробанк будет держать ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.
Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В случае необходимости она может быть повышена, оснований для снижения ключевой ставки в 2024 году пока нет, передает ТАСС.
Без произошедшего повышения ключевой ставки ЦБ были бы риски стагфляции, объяснила Набиуллина.
Днем в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку на два процентных пункта - с 16 до 18%. Решение о повышении ключевой ставки принято из-за ускорения инфляции. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 13 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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