ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, чем Путин и Лукашенко занимаются на Валааме

15:38
  • пятница
  • 26 июля 2024

Политики находятся на острове второй день

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказали в пресс-службе Кремля.
Путин и Лукашенко встретились на Валааме

В администрации российского лидера продемонстрировали кадры с Валаама, где Путин и Лукашенко проводят второй день подряд. Основная часть общения глав государств проходит в закрытом формате.

БелТА также сообщает, что Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на острове Валаам в Карелии. В центре внимания остается международная и региональная повестка, а также российско-белорусское сотрудничество.

Незадолго до этой поездки в Россию Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что на Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных, а потому "надо разговаривать".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.