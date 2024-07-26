Стало известно, чем Путин и Лукашенко занимаются на Валааме

Политики находятся на острове второй день

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказали в пресс-службе Кремля.

В администрации российского лидера продемонстрировали кадры с Валаама, где Путин и Лукашенко проводят второй день подряд. Основная часть общения глав государств проходит в закрытом формате.

БелТА также сообщает, что Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на острове Валаам в Карелии. В центре внимания остается международная и региональная повестка, а также российско-белорусское сотрудничество.

Незадолго до этой поездки в Россию Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что на Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных, а потому "надо разговаривать".

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