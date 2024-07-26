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Российский фрегат "Адмирал Горшков" зашел в алжирский порт

15:37
  • пятница
  • 26 июля 2024

Следующая остановка - в сирийском Тартусе

Отряд российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" зашел в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики. Как сообщили пресс-службе Северного флота, корабли выполняют задачи похода в дальней морской зоне.

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — это многоцелевой корабль-носитель высокоточного ракетного оружия. Его сопровождает средний морской танкер "Академик Пашин". Дальний поход группы начался 17 мая, корабли побывали на Кубе и в Венесуэле.

Визит российских моряков в Алжир продлится несколько дней. Экипажи фрегата и судна обеспечения примут участие в протокольных мероприятиях, а также отдохнут на берегу после трансатлантического перехода. Моряки побывают в национальном музее "Забана", проведут товарищеский матч по футболу с моряками ВМС Алжира, пополнят запасы пресной воды и продовольствия. Затем планируется заход в сирийский порт Тартус, передает ТАСС.

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